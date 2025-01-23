В Шымкенте пожар охватил парк аттракционов

В Аль-Фарабийском районе Шымкента на проспекте Тауке хана произошёл пожар на территории парка аттракционов. Огонь охватил игровые автоматы под навесом и распространился на кровлю и два офисных помещения двухэтажного здания ресторанного комплекса.
Площадь пожара составила 230 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет, а причина пожара в настоящее время устанавливается.
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: при возникновении ЧС немедленно обращайтесь по номеру 112.