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Экс-работник авиционного предприятия из Башкирии брал взятки

Сотрудники следкома Башкортостана завершили расследование уголовного дела о получении взяток в отношении бывшего сотрудника Кумертауского авиационного производственного предприятия.

Источник: AP 2024

С 2018 по 2022 годы мужчина получал вознаграждение от представителей фирм за оказание помощи в победе на конкурсах по заключению договоров поставок комплектующих для производства. Специалист искусственно создавал условия для победы в конкурсах определенной организации, ограничивая шансы другим участникам. Всего таким образом злоумышленник незаконно получил почти 4,5 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, свою вину он полностью признал. Преступные факты выявили сотрудники следственного комитета, ФСБ и МВД республики. В ближайшее время материалы дела рассмотрит суд.