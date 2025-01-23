Экс-работник авиционного предприятия из Башкирии брал взятки

С 2018 по 2022 годы мужчина получал вознаграждение от представителей фирм за оказание помощи в победе на конкурсах по заключению договоров поставок комплектующих для производства. Специалист искусственно создавал условия для победы в конкурсах определенной организации, ограничивая шансы другим участникам. Всего таким образом злоумышленник незаконно получил почти 4,5 млн рублей.