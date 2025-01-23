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В Красноярске задержали преступника, похитившего телефон за 100 тысяч рублей

Преступник, угрожая пистолетом, похитил у мужчины телефон стоимостью 100 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД

Жителя Красноярска задержали после совершения разбойного нападения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 21 января. На улице Глинки на мужчину напал неизвестный и похитил телефон стоимостью 100 тысяч рублей, при этом угрожая пистолетом.

Пострадавший сообщил в полицию, затем быстро был составлен фоторобот, и спустя считанные часы оперативники задержали преступника. Им оказался ранее судимый красноярец 1976 года рождения. У него изъяли пневматический пистолет и похищенный телефон.

Нападавший пояснил, что пистолет позаимствовал у племянника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Минусинске, в котором погибли три человека.