В Красноярске задержали преступника, похитившего телефон за 100 тысяч рублей

Жителя Красноярска задержали после совершения разбойного нападения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошел вечером 21 января. На улице Глинки на мужчину напал неизвестный и похитил телефон стоимостью 100 тысяч рублей, при этом угрожая пистолетом.
Пострадавший сообщил в полицию, затем быстро был составлен фоторобот, и спустя считанные часы оперативники задержали преступника. Им оказался ранее судимый красноярец 1976 года рождения. У него изъяли пневматический пистолет и похищенный телефон.
Нападавший пояснил, что пистолет позаимствовал у племянника.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Минусинске, в котором погибли три человека.