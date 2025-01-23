В Турции снесут отель, при пожаре в котором погибли 79 человек

Решение приняли после получения результатов экспертизы здания. Специалисты установили, что основные несущие колонны отеля были серьезно повреждены, и строение стало непригодным для использования.
Впоследствии территорию планируется реорганизовать и использовать по другому назначению, уточнила газета. Сроки начала сноса, по ее данным, будут объявлены в ближайшие дни.
Пожар в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел ночью 22 января. По информации министра внутренних дел страны Али Ерликая, огонь вспыхнул в ресторанной части 12-этажного деревянного отеля. Пламя быстро охватило все здание. Пожарные прибыли на место примерно через 40−45 минут. Огонь долгое время не удавалось потушить.
Людей эвакуировали, некоторые пытались спастись, выпрыгивая из окон. Всего при пожаре погибли 79 человек и 51 получили ранения.