В Турции снесут отель, при пожаре в котором погибли 79 человек

Пожар в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел ночью 22 января. По информации министра внутренних дел страны Али Ерликая, огонь вспыхнул в ресторанной части 12-этажного деревянного отеля. Пламя быстро охватило все здание. Пожарные прибыли на место примерно через 40−45 минут. Огонь долгое время не удавалось потушить.