В Хабаровске драка в такси закончилась грабежом и уголовным делом

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли грабеж. Предварительно установлено, что приезжий из села Вознесенского Амурского района отдыхал в одном из баров на улице Муравьева-Амурского города Хабаровск. Когда мужчина собрался домой, он предложил водителю припаркованного неподалеку от выхода автомобиля отвести его домой за денежное вознаграждение. В это время на заднее сиденье сели двое нетрезвых незнакомцев, которые тоже попросили водителя о поездке, сообщает ИА AmurMedia.
В пути между потерпевшим и другими пассажирами вспыхнул конфликт и завязалась драка. В ходе выяснения отношений один из нападавших сорвал с шеи заявителя золотую цепочку с подвеской. Когда водитель остановил машину, злоумышленник вытолкнул приезжего на улицу. После чего с места преступления скрылся.
Обратившийся за помощью в полицию мужчина оценил ущерб в 350 тысяч рублей.
Сотрудники отделения краж, грабежей и разбойных нападений уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний злоумышленник, не имеющий в краевом центре постоянного места жительства.
Ранее он уже был судим за кражи, угон и грабеж, отбывал наказание в исправительных колониях.
Похищенную цепочку оперуполномоченные изъяли у задержанного в ходе выемки. Мужчина пояснил, что подвеску не видел. Он предположил, что ювелирное изделие могло соскользнуть с цепочки во время драки в салоне машины. Полицейские проверяют эту информацию.
В счет погашения ущерба перед заявителем сотрудники полиции изъяли у фигуранта принадлежащий ему смартфон.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.