В Хабаровске драка в такси закончилась грабежом и уголовным делом

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли грабеж. Предварительно установлено, что приезжий из села Вознесенского Амурского района отдыхал в одном из баров на улице Муравьева-Амурского города Хабаровск. Когда мужчина собрался домой, он предложил водителю припаркованного неподалеку от выхода автомобиля отвести его домой за денежное вознаграждение. В это время на заднее сиденье сели двое нетрезвых незнакомцев, которые тоже попросили водителя о поездке, сообщает ИА AmurMedia.