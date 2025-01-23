На Урале осудили мужчину, угнавшего авто и насмерть задавившего двух людей

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 23 января вынес приговор мужчине, который в конце августа 2024 угнал автомобиль Volkswagen Polo, находясь в состоянии опьянения, и вылетел на тротуар, где сбил двух человек. Один из пешеходов скончался от полученных травм на месте ДТП, а второй умер в больнице в тот же день.
Мужчину признали виновным по трем статьям УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Также с виновника смертельной аварии взыщут компенсацию морального вреда на сумму 1,5 млн рублей каждому потерпевшему.