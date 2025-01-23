В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в свою очередь сообщает, что пожар произошел около 4 часов утра (00:00 мск) 23 января в многоквартирном двухэтажном жилом доме. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних детей.