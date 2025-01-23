В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Двое детей погибли в Минусинске Красноярского края, где загорелись несколько домов, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Красноярском крае на пожаре погибли двое детей. В Минусинске загорелись одно- и двухэтажные дома. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них трое детей. При тушении огнеборцами МЧС России обнаружены тела девочек 15 и 17 лет и женщины 48 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован на 385 квадратах, в тушении принимают участие 24 специалиста и семь единиц техники.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в свою очередь сообщает, что пожар произошел около 4 часов утра (00:00 мск) 23 января в многоквартирном двухэтажном жилом доме. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетних детей.
«По данному факту следственным отделом по Минусинскому району… возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.