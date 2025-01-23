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В Башкирии на трассе сгорел грузовик со смолой

В Башкирии на трассе сгорел грузовик со смолой.

Источник: ГУ МЧС по РБ

Грузовик MAN загорелся на трассе М-5 в Туймазинском районе этой ночью. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, машина ехала из Нижнего Тагила в Тольятти. В пути грузовик задымился и загорелся.

«Сотрудники МЧС России, прибыв на место, ликвидировали горение и произвели смыв сгоревших материалов и технической жидкости с дорожного покрытия», — сообщили в ведомстве.

В происшествии никто не пострадал, а вот товар — смола — полностью был уничтожен огнем. Сейчас в причинах пожара разбирается дознаватель МЧС России.

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