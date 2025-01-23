В Лос-Анджелесе из-за нового пожара началась эвакуация

«Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что 31 тысяча жителей округа уведомлена об обязательной эвакуации, а еще 23 тысячи человек предупреждены о возможной ее необходимости», — говорится в материале.
Департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния заявляет, что площадь пожара выросла до 9,2 тысяч акров (37 квадратных километров).
Ранее департамент заявлял, что пожар «Хьюз» охватил более 20 квадратных километров территории округа.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.