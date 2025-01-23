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В Ростовской области в ДТП разбились два человека

На трассе под Ростовом в аварии погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП разбились два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 22 января около 19:30 на трассе «Ростов — Азов».

По предварительной информации ведомства, 27-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» не выбрал безопасную скорость движения. В какой-то момент водитель иномарки потерял управление и на всей скорости съехал с дороги в кювет, а затем врезался в дерево.

Водитель автомобиля и пассажир 26 лет скончались от полученных травм на месте. Еще один пассажир 17 лет был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.