В Ростовской области в ДТП разбились два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 22 января около 19:30 на трассе «Ростов — Азов».
По предварительной информации ведомства, 27-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» не выбрал безопасную скорость движения. В какой-то момент водитель иномарки потерял управление и на всей скорости съехал с дороги в кювет, а затем врезался в дерево.
Водитель автомобиля и пассажир 26 лет скончались от полученных травм на месте. Еще один пассажир 17 лет был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.