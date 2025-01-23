В аэропорту Челябинска ФСБ задержан иностранец за контрабанду гармалы

Мужчину задержали во время прохождения пограничного контроля. При досмотре багажа у него нашли четыре пакета с гармалой. Общая масса вещества составила 317 граммов. В ходе проверки выяснилось, что он не имеет судимостей и с конца июня 2023 года у него есть ВНЖ на территории России. А сам он живет в Катав-Ивановске.