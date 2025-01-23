В аэропорту Челябинска ФСБ задержан иностранец за контрабанду гармалы

В Челябинске сотрудники транспортной полиции и пограничного управления ФСБ в аэропорту задержали 28-летнего гражданина Таджикистана за контрабанду и хранение гармалы — растения, запрещенного на территории России. Гармала содержит наркотическое вещество гармин, но об этом иностранец якобы не знал и хотел использовать как «лекарство». Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчину задержали во время прохождения пограничного контроля. При досмотре багажа у него нашли четыре пакета с гармалой. Общая масса вещества составила 317 граммов. В ходе проверки выяснилось, что он не имеет судимостей и с конца июня 2023 года у него есть ВНЖ на территории России. А сам он живет в Катав-Ивановске.
Мужчина вернулся из Таджикистана в Россию на работу 12 января. И не знал, что гармала запрещена на территории РФ. Оперативникам неудавшийся контрабандист поведал, что у него на родине гармалу называют «хазориспанд», «испанд хазор», «сипанд» и используют как лекарство.
За ввоз растения на территорию России мужчине грозит уголовная ответственность по статьям 228 и 229.1 УК РФ — «незаконное приобретение и перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и «хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы до 20 лет.
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