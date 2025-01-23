Ростовчане организовали поджог на ж/д станции в обмен на деньги

По данным регионального ведомства, подозреваемые в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне станции «Ростов-Главный — Гниловская» получали оплату за выполнение заданий на криптовалютный счет. После чего они переводили сумму в рубли и все деньги отправляли на свои банковские счета. Общая сумма составила 20 тысяч рублей.