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Ростовчане организовали поджог на ж/д станции в обмен на деньги

Обвиняемые в поджоге релейного шкафа на станции «Ростов-Главный — Гниловская» подозреваются в отмывании денег.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане организовали поджог на ж/д станции в обмен на криптовалюту. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По данным регионального ведомства, подозреваемые в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне станции «Ростов-Главный — Гниловская» получали оплату за выполнение заданий на криптовалютный счет. После чего они переводили сумму в рубли и все деньги отправляли на свои банковские счета. Общая сумма составила 20 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Им может грозить до пяти лет лишения свободы.