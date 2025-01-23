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В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на вызов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2024

«Забаррикадировавшийся подозреваемый в среду вечером (по местному времени — ред.) ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов в Сан-Антонио», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник местной полиции Уильям Макманус заявил, что стрельба произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов члена семьи подозреваемого, который сообщил о попытке самоубийства. Макманус добавил, что полицейских госпитализировали с ранениями, которые, предположительно, не опасны для жизни. По состоянию на вечер среды по местному времени, подозреваемый все еще был забаррикадированным. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, пока не ясны.