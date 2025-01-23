В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским

Отмечается, что начальник местной полиции Уильям Макманус заявил, что стрельба произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов члена семьи подозреваемого, который сообщил о попытке самоубийства. Макманус добавил, что полицейских госпитализировали с ранениями, которые, предположительно, не опасны для жизни. По состоянию на вечер среды по местному времени, подозреваемый все еще был забаррикадированным. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, пока не ясны.