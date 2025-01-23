Турагент обманула десятки казахстанских семей на 40 млн тенге

Но в день вылета они обнаруживали, что туры не были забронированы. По предварительным расчетам ущерб составил почти 40 миллионов тенге. Компания на обвинения ответила, что деньги не присваивались, а туры продавались по себестоимости, из-за чего и возникли проблемы.