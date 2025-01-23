Жителя Алтая приговорили к пяти годам колонии за передачу данных Украине

Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии общего режима.
Расследование уголовного дела по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») показало, что гражданин России 1983 года рождения втайне собирал данные о военных объектах в регионе.
Отмечается, что фигурант, выступающий против проведения специальной операции на Украине, через интернет-мессенджер переписывался с представителем украинской организации. После этого на безвозмездной основе предоставлял сведения о военных объектах Алтайского края, их контрольно-пропускном режиме и системе охраны.
«О факте сотрудничества с иностранным государством, иностранной организацией фигурант кому-либо не сообщал, действовал тайно, соблюдая меры конспирации, что обеспечило конфиденциальность отношений сотрудничества», — уточнили в ведомстве.
Ранее, 21 января, в ФСБ России сообщили, что учащийся колледжа в Барнауле был задержан при попытке совершить теракт по заданию украинской террористической организации. Отмечалось, что россиянин 2006 года рождения, выступающий против проведения специальной военной операции на Украине, попытался совершить поджог военного комиссариата края с помощью изготовленного им самим устройства с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.