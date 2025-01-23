Жителя Алтая приговорили к пяти годам колонии за передачу данных Украине

Ранее, 21 января, в ФСБ России сообщили, что учащийся колледжа в Барнауле был задержан при попытке совершить теракт по заданию украинской террористической организации. Отмечалось, что россиянин 2006 года рождения, выступающий против проведения специальной военной операции на Украине, попытался совершить поджог военного комиссариата края с помощью изготовленного им самим устройства с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта.