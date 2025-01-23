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Ехал из Нижнего Тагила в Тольятти: грузовик вспыхнул на ходу на трассе М-5

В Башкирии по пути из Нижнего Тагила в Тольятти загорелся грузовик MAN.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 23 января, в Туймазинском районе Башкирии сгорела машина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.

ЧП произошло на трассе М-5 «Урал». Грузовик MAN ехал из Нижнего Тагила в Тольятти и по пути задымился, а затем загорелся. На место были направлены сотрудники МЧС, специалисты ликвидировали горение и смыли сгоревшие материалы и техническую жидкость с дороги.

К счастью, никто не пострадал, однако груз, который перевозила машина, был полностью уничтожен. Причина происшествия в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

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