Ехал из Нижнего Тагила в Тольятти: грузовик вспыхнул на ходу на трассе М-5

Сегодня ночью, 23 января, в Туймазинском районе Башкирии сгорела машина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
ЧП произошло на трассе М-5 «Урал». Грузовик MAN ехал из Нижнего Тагила в Тольятти и по пути задымился, а затем загорелся. На место были направлены сотрудники МЧС, специалисты ликвидировали горение и смыли сгоревшие материалы и техническую жидкость с дороги.
К счастью, никто не пострадал, однако груз, который перевозила машина, был полностью уничтожен. Причина происшествия в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.