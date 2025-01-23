Ехал из Нижнего Тагила в Тольятти: грузовик вспыхнул на ходу на трассе М-5

ЧП произошло на трассе М-5 «Урал». Грузовик MAN ехал из Нижнего Тагила в Тольятти и по пути задымился, а затем загорелся. На место были направлены сотрудники МЧС, специалисты ликвидировали горение и смыли сгоревшие материалы и техническую жидкость с дороги.