Житель Тольятти, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей

В итоге требования артистки был удовлетворен, и на квартиру наложили арест. Также в мошеннической схеме был задействован ряд других лиц, и один из них, житель Тольятти Андрей Основ, по версии следствия, владел банковской картой, с помощью которой предполагаемые мошенники осуществляли транзакции.