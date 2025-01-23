Житель Тольятти, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей

Кроме Андрея Основа в преступлении обвиняются Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в 2024 году Ларисе Долиной позвонил Дмитрий Леонтьев, который представился силовиком и под предлогом сбережения денег уговорил певицу перевести ее средства на банковские счета, подконтрольные обвиняемому. Звонивший убедил артистку продать пятикомнатную квартиру, которая, по его словам, могла достаться мошенникам, а деньги перечислить на указанные счета.
Также исполнительницу уговорили передать часть денег курьеру, функции которой исполнила Анжелика Цырульникова. После того, как Лариса Долина продала свою квартиру, недвижимость приобрела Полина Лурье.
Вскоре певица поняла, что стала жертвой мошенников и в августе 2024 года подала в суд иск об оспаривании сделки. В сентябре Полина Лурье направила в суд встречный иск и потребовала прекратить право пользования жилым помещением Ларисы Долиной, а саму певицу выселить вместе с ее дочкой и внучкой.
В итоге требования артистки был удовлетворен, и на квартиру наложили арест. Также в мошеннической схеме был задействован ряд других лиц, и один из них, житель Тольятти Андрей Основ, по версии следствия, владел банковской картой, с помощью которой предполагаемые мошенники осуществляли транзакции.
Сумма причиненного артистке ущерба составила около 180 млн руб. Силовикам удалось установить личности четырех предполагаемых участников мошеннической схемы и задержать их. Все они были этапированы в Москву и арестованы.