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В Тольятти мужчина ударил свою сожительницу ножом и убежал

В Тольятти будут судить мужчину, который причинил тяжкий вред здоровью своей сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти сотрудники ППС задержали мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он избил свою сожительницу и убежал. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 52-летней местной жительницы с травмами. Как оказалось, во время распития спиртных напитков между ней и ее сожителем возник конфликт», — рассказали в пресс-службе.

Во время него мужчина нанес женщины удары ножом, после чего убежал. По заключению эксперта, ее здоровью причинен тяжкий вред. В этот же день полицейские на маршруте патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться.

После непродолжительной погони 67-летний тольяттинец был задержан. Он признался, что убегал, потому что нанес своей возлюбленной телесные повреждения. Сейчас заведено уголовное дело. С места происшествия изъяты кухонный нож и одежда, а мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.