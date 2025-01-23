В Омской области в селе из-за морозов отключат подачу газа

Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах, которые обеспечивает газом Тевризское газоконденсатное месторождение, еще зимой 2019 года. В 2021 году на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы из-за возрастающего потребления газа давление в газопроводе продолжает снижаться. Решить эту проблему должно строительство магистрального газопровода, которое планируется завершить в 2025 году.