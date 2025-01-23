В Омской области в селе из-за морозов отключат подачу газа

«На газоконденсатном месторождении в межпоселковом газопроводе Тевриз-Знаменское — Тара сложилась аварийная ситуация. На сегодняшний день упало давление в системе газоснабжения ниже 1,7 кгс/смІ. В связи с этим АО “Омскгазстройэксплуатация” будет проводить полное отключение от газоснабжения абонентов ИЖС (индивидуальное жилое строительство — прим. ТАСС) с. Знаменское с 23 января», — говорится в сообщении.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области температура воздуха снизилась в ночь на 22 января до минус 28−33 градусов. В ночь на 24 января морозы местами могут достигнуть минус 36 градусов. Потепление до минус 9−14 градусов ожидается днем 25 января.
Проблемы с газоснабжением начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах, которые обеспечивает газом Тевризское газоконденсатное месторождение, еще зимой 2019 года. В 2021 году на месторождении была отремонтирована одна из скважин. Это должно было обеспечить гарантированное газоснабжение, но в сильные морозы из-за возрастающего потребления газа давление в газопроводе продолжает снижаться. Решить эту проблему должно строительство магистрального газопровода, которое планируется завершить в 2025 году.