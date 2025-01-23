В Новочеркасске пожарные тушат огонь в двухэтажном здании на 300 кв. м

По предварительной информации ведомства, здание начало полыхать около 4:40. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Пламенем охвачено порядка 300 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 6:15, а ликвидировать открытое горение в 7:50.