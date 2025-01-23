В Воронеже ночью сгорела веранда в двухэтажном жилом доме

Ранее в среду, 22 ноября, в 15.49 загорелся трехквартирный жилой дом 8×12м в Бутурлиновском районе в поселке Зеленый на улице Новой. Работавшие на месте ЧП восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах справились с огнем в 16.09. Пламя уничтожило деревянное потолочное перекрытие в комнате 3×4м по всей ее площади. Этот пожар тоже обошелся без пострадавших.