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В Приморье отравившихся крысиным ядом детей выписали из больницы

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Пятеро второклассников из села Покровка Октябрьского района Приморского края, употребившие средство от грызунов, выписаны из больницы, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Источник: РИА "Новости"

«Все пятеро школьников сегодня выписаны», — сказали в ведомстве.

20 января территориальное управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления школьников крысиным ядом. Один из пострадавших детей нашел за трубой в школе кулек, в котором находились какие-то зерна. Он предложил своим друзьям попробовать их, решив, что это семечки. Вовремя понять происходящее позволила бдительность учительницы, которая заметила, что ученики что-то едят. Благодаря ей дети вовремя попали в больницу.

По данным регионального Минздрава, при поступлении в больницу детям сразу промыли желудки. Их состояние не было тяжелым, жизням школьников ничего не угрожает.

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