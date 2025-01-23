В Приморье отравившихся крысиным ядом детей выписали из больницы

20 января территориальное управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после отравления школьников крысиным ядом. Один из пострадавших детей нашел за трубой в школе кулек, в котором находились какие-то зерна. Он предложил своим друзьям попробовать их, решив, что это семечки. Вовремя понять происходящее позволила бдительность учительницы, которая заметила, что ученики что-то едят. Благодаря ей дети вовремя попали в больницу.