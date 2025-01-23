Учащаяся колледжа в Молодечно подрабатывала наркокурьером, суд вынес приговор

Установлено, что обвиняемая в сентябре 2024 года вступила в состав преступного сообщества в качестве курьера. Выполняя возложенные на нее обязанности, она забрала из тайника порошкообразное вещество, содержащее альфа-PVP, которое перевезла на квартиру подруги в Минск. Там она расфасовала его на мелкие части. Не позднее 1 октября 2024 года обвиняемая с целью сбыта перевезла психоактивную субстанцию в Молодечно, где поместила в схроны, разбросанные по городу, и отчиталась куратору о выполненной работе.