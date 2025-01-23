Учащаяся колледжа в Молодечно подрабатывала наркокурьером, суд вынес приговор

Установлено, что обвиняемая в сентябре 2024 года вступила в состав преступного сообщества в качестве курьера. Выполняя возложенные на нее обязанности, она забрала из тайника порошкообразное вещество, содержащее альфа-PVP, которое перевезла на квартиру подруги в Минск. Там она расфасовала его на мелкие части. Не позднее 1 октября 2024 года обвиняемая с целью сбыта перевезла психоактивную субстанцию в Молодечно, где поместила в схроны, разбросанные по городу, и отчиталась куратору о выполненной работе.
В скором времени учащаяся была задержана сотрудниками органов внутренних дел по месту учебы. При осмотре мобильного телефона девушки обнаружены фотографии, а также переписка с другими участниками организованной группы. Правоохранители, получив при допросе информацию, обнаружили и изъяли свертки с альфа-PVP.
В судебном заседании обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Молодечненского района вынес приговор. На основании ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса девушке-курьеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии без штрафа.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.