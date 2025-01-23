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Учащаяся колледжа в Молодечно подрабатывала наркокурьером, суд вынес приговор

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Молодечненского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 17-летней учащейся колледжа, которой инкриминированы хранение и перевозка с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что обвиняемая в сентябре 2024 года вступила в состав преступного сообщества в качестве курьера. Выполняя возложенные на нее обязанности, она забрала из тайника порошкообразное вещество, содержащее альфа-PVP, которое перевезла на квартиру подруги в Минск. Там она расфасовала его на мелкие части. Не позднее 1 октября 2024 года обвиняемая с целью сбыта перевезла психоактивную субстанцию в Молодечно, где поместила в схроны, разбросанные по городу, и отчиталась куратору о выполненной работе.

В скором времени учащаяся была задержана сотрудниками органов внутренних дел по месту учебы. При осмотре мобильного телефона девушки обнаружены фотографии, а также переписка с другими участниками организованной группы. Правоохранители, получив при допросе информацию, обнаружили и изъяли свертки с альфа-PVP.

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Молодечненского района вынес приговор. На основании ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса девушке-курьеру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в воспитательной колонии без штрафа.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.