«Уральские авиалинии» рассказали, когда освободят поле под Новосибирском от самолета

В Новосибирской области завершается процесс разборки самолета на пшеничном поле. Специалисты «Уральских авиалиний» закончат демонтаж и вывоз деталей и агрегатов с Airbus А320 с бортовым номером RA-73805 к февралю, сообщает пресс-служба компании.
В первую очередь были сняты внутренние элементы салона и кабины пилотов. Они были отправлены в Екатеринбург в середине октября. На данный момент уже сняты двигатели со всем навесным оборудованием, капоты и реверсы. Демонтирована вся электроника: компьютеры, датчики, антенны.
Самыми последними были сняты стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение готовы к утилизации. Все снятые компоненты в ближайшее время прибудут в Екатеринбург, где пройдут проверку и оценку возможности дальнейшей эксплуатации.
Самолет, летевший из Сочи в Омск, приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. На борту находились 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. На время проверки экипаж отстранили от работы, к полетам бортпроводники вернулись только в ноябре. 15 апреля 2024 года КВС Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. Самолет решено отправить на запчасти.