«Уральские авиалинии» рассказали, когда освободят поле под Новосибирском от самолета

Самолет, летевший из Сочи в Омск, приземлился на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. На борту находились 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал. На время проверки экипаж отстранили от работы, к полетам бортпроводники вернулись только в ноябре. 15 апреля 2024 года КВС Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. Самолет решено отправить на запчасти.