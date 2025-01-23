В сфере дорог нашли 1200 коррупционных лазеек

Цифровизация всех процессов позволит отслеживать движение бюджетных средств на платформе «Цифровой тенге» при участии Нацбанка и Минфина. В рамках пилотного проекта каждая бюджетная единица («тенге») маркируется, что позволяет контролировать ее движение до конечного получателя. Уже задействованы отдельные регионы и объекты.