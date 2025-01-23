В сфере дорог нашли 1200 коррупционных лазеек

По данным ведомства, выявлено свыше 1,2 тысяч коррупционных рисков на всех этапах строительства дорог — от планирования до освоения бюджетных средств и приемки выполненных работ.
«Сейчас проекты проверяются вручную, что создает условия для явного завышения смет — установлен 591 факт на 11 миллиард тенге. Это позволяет нечистоплотным экспертам за вознаграждения давать заключения без замечаний», — говорится в сообщении.
Агентство предлагает пересмотреть подходы к экспертизе проектов, сделав акцент на проверке обоснованности заявленных расходов. Ведомство ссылается на мировые практики (Сингапур, Гонконг, США, ЕС), где используется анализ эффективности смет, тогда как в Казахстане экспертиза ограничивается соответствием формальным требованиям.
«Всего Министерству транспорта внесено порядка 100 рекомендаций, направленных на автоматизацию процессов составления и экспертизы ПСД (проектно-сметной документации), усиление полномочий Наццентра качества дорожных активов, ужесточение ответственности технадзора, создание цифровой карты автодорог и другие», — указывается в сообщении.
Также совместно с независимыми экспертами и волонтерами продолжается мониторинг строительства и ремонта дорог в регионах.
«В 2024 году из 258 сопровождаемых участков приняты в эксплуатацию 119 протяженностью 1,8 тысяч километров, устранено 95 процентов выявленных дефектов», — уточняется в информации.
По поручению Президента проходит внедрение механизма «окрашивания денег» для борьбы с коррупцией в дорожной отрасли. Этот проект масштабируется на всю сферу дорожного строительства.
Цифровизация всех процессов позволит отслеживать движение бюджетных средств на платформе «Цифровой тенге» при участии Нацбанка и Минфина. В рамках пилотного проекта каждая бюджетная единица («тенге») маркируется, что позволяет контролировать ее движение до конечного получателя. Уже задействованы отдельные регионы и объекты.
«164 миллиарда “окрашенных” тенге перечислены в рамках строительства железной дороги “Достык-Мойынты” в Карагандинской области, 100 миллионов цифровых тенге — на ремонт автодороги “Мукур-Кульсары” в Атырауской области», — сообщается в информации. Глава Антикора также отметил, что повсеместное внедрение этого проекта станет серьезным барьером для хищений.
«Ожидается, что готовность подрядчиков работать “в открытую” с маркированными деньгами будет способствовать развитию честного бизнеса по принципу “Open Book”», — отмечается в сообщении.