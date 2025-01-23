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В Хабаровске завели дело о мошенничестве из-за хищения денег туристов

ХАБАРОВСК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело о мошеннических действиях в турфирме, сотрудницу которой подозревают в похищении средств граждан. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

«По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Проводится расследование, ход и результаты которого поставлены на контроль надзорного ведомства», — сказали в прокуратуре.

В соцсетях и СМИ появились многочисленные сообщения о неправомерных действиях туристической фирмы «География» (Хабаровск). Люди заявляют о покупке туров в этой компании и испорченном отдыхе. Так, одним после покупки тура в Таиланд с проживанием и питанием забронировали отель всего на сутки или двое и не выкупили обратный билет, другие вовсе не смогли вылететь по своему направлению.

«Предварительно установлено, что представитель организации под видом оказания туристических услуг похищала денежные средства клиентов», — сообщили в прокуратуре. Как уточнили ТАСС в ведомстве, пострадали не меньше 10 человек. Сумма превысила 1 млн рублей.

Прокуратура