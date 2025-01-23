В Хабаровске завели дело о мошенничестве из-за хищения денег туристов

В соцсетях и СМИ появились многочисленные сообщения о неправомерных действиях туристической фирмы «География» (Хабаровск). Люди заявляют о покупке туров в этой компании и испорченном отдыхе. Так, одним после покупки тура в Таиланд с проживанием и питанием забронировали отель всего на сутки или двое и не выкупили обратный билет, другие вовсе не смогли вылететь по своему направлению.