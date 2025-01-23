Угроза совершения терактов сохраняется в Темрюкском районе Кубани и на Крымском мосту. Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Бабенков в своем telegram-канале.
«В связи с усиленными мерами безопасности и контроля убедительная просьба относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию и действиям сотрудников правоохранительных и иных органов», — призвал Федор Бабенков.
Жителям и гостям рекомендуют не фотографировать и не снимать на видео инфраструктуру Крымского моста и других объектов. О найденных сомнительных предметах нужно сразу сообщать в компетентные органы.
Рекомендуется не принимать от незнакомцев свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие предметы, которые вызывают сомнение, даже на временное хранение или для перевозки.