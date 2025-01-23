На Ставрополье почти 700 абонентов остались без воды из-за аварии

ПЯТИГОРСК, 23 января. /ТАСС/. Аварийная ситуация стала причиной отключения водоснабжения в двух населенных пунктах Минераловодского округа на Ставрополье. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия «Ставрополькрайводоканал».