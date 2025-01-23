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На Ставрополье почти 700 абонентов остались без воды из-за аварии

ПЯТИГОРСК, 23 января. /ТАСС/. Аварийная ситуация стала причиной отключения водоснабжения в двух населенных пунктах Минераловодского округа на Ставрополье. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия «Ставрополькрайводоканал».

Источник: Reuters

«Ограничено водоснабжение для 697 абонентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что без воды остаются жители поселков Бородыновка и Ленинский. Планируется, что аварийно-восстановительные работы продлятся до 15:00 мск.

ЖКХ