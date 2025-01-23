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В Омской области у магазина из-за снежной бури рухнул козырек

ЧП произошло в Павлоградском районе.
Источник: Комсомольская правда

В сети появились кадры, предположительно, последствий снежной бури в Павлоградском районе. От непогоды и шквалистого ветра в местном магазине обвалился козырек. Видео было опубликовано накануне днем.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, во время происшествия никто не пострадал. Козырек оперативно вернули на место сотрудники магазина и закрепили. В момент обрушения, к счастью, из торгового павильона никто не выходил.

«Козырек магазина “Магнит” в Павлоградском районе не выдержал натиска непогоды и был таков», — подписали видео очевидцы в группе «Апасный Омск».

В прокуратуре также сообщили, что на место выезжали представители ведомства и проконтролировали ход ремонта элементов кровли здания.

Ранее мы рассказывали, что движение на трассах Омской области из-за непогоды было ограничено.