В Омской области у магазина из-за снежной бури рухнул козырек

В сети появились кадры, предположительно, последствий снежной бури в Павлоградском районе. От непогоды и шквалистого ветра в местном магазине обвалился козырек. Видео было опубликовано накануне днем.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, во время происшествия никто не пострадал. Козырек оперативно вернули на место сотрудники магазина и закрепили. В момент обрушения, к счастью, из торгового павильона никто не выходил.
«Козырек магазина “Магнит” в Павлоградском районе не выдержал натиска непогоды и был таков», — подписали видео очевидцы в группе «Апасный Омск».
В прокуратуре также сообщили, что на место выезжали представители ведомства и проконтролировали ход ремонта элементов кровли здания.
Ранее мы рассказывали, что движение на трассах Омской области из-за непогоды было ограничено.