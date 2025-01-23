Экс-кандидата в депутаты Вологодской гордумы арестовали за пропаганду терроризма

«Сегодня Вологодским городским судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего Андрея Новикова. Он ранее являлся кандидатом в депутаты Вологодской городской думы. Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении.
По информации суда, с учетом данных о личности подозреваемого суд постановил «избрать в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона, ранее в Вологде был задержан и арестован по обвинению в пропаганде терроризма трансгендер Ольга Сивушкова (Андрей Пшеничников). По данным сайта Росфинмониторинга, он внесен в перечень террористов и экстремистов.