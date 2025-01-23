Экс-кандидата в депутаты Вологодской гордумы арестовали за пропаганду терроризма

Как сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона, ранее в Вологде был задержан и арестован по обвинению в пропаганде терроризма трансгендер Ольга Сивушкова (Андрей Пшеничников). По данным сайта Росфинмониторинга, он внесен в перечень террористов и экстремистов.