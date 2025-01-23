Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-кандидата в депутаты Вологодской гордумы арестовали за пропаганду терроризма

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший кандидат в депутаты Вологодской городской думы Андрей Новиков заключен под стражу по обвинению в призывах к терроризму, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Источник: Reuters

«Сегодня Вологодским городским судом рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего Андрея Новикова. Он ранее являлся кандидатом в депутаты Вологодской городской думы. Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)», — говорится в сообщении.

По информации суда, с учетом данных о личности подозреваемого суд постановил «избрать в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 марта».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе судов региона, ранее в Вологде был задержан и арестован по обвинению в пропаганде терроризма трансгендер Ольга Сивушкова (Андрей Пшеничников). По данным сайта Росфинмониторинга, он внесен в перечень террористов и экстремистов.