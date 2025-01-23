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Осужденный за поножовщину подросток выдворен в Армению вместе с родителями

Подросток, напавший с ножом на сверстников в краснодарской средней школе, вместе с родителями выдворен в Армению, сообщили Ъ в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее Прикубанский суд Краснодара признал школьника виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к выплате штрафа в сумме 30 тыс. руб.

Источник: AP 2024

Инцидент в общеобразовательной школе № 94 Краснодара произошел 6 декабря прошлого года. Во время конфликта между учениками в коридоре учебного заведения один из подростков достал нож и ударил сверстника в ногу. В драке также пострадали другие ученики. Зачинщика драки задержали и поместили в центр временной изоляции несовершеннолетних.

В ходе проверки его семьи выяснилось, что родители подростка, граждане Армении, находились в России незаконно, суд принял решение об их депортации. Судебные приставы сопроводили семью до пункта пограничного контроля в городе Минеральные Воды, после чего подростка с родителями отправили авиарейсом в Армению.

После инцидента в школе № 94 было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников учебного заведения, в настоящее время расследование продолжается.