Осужденный за поножовщину подросток выдворен в Армению вместе с родителями

Инцидент в общеобразовательной школе № 94 Краснодара произошел 6 декабря прошлого года. Во время конфликта между учениками в коридоре учебного заведения один из подростков достал нож и ударил сверстника в ногу. В драке также пострадали другие ученики. Зачинщика драки задержали и поместили в центр временной изоляции несовершеннолетних.
В ходе проверки его семьи выяснилось, что родители подростка, граждане Армении, находились в России незаконно, суд принял решение об их депортации. Судебные приставы сопроводили семью до пункта пограничного контроля в городе Минеральные Воды, после чего подростка с родителями отправили авиарейсом в Армению.
После инцидента в школе № 94 было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников учебного заведения, в настоящее время расследование продолжается.