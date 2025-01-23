Осужденный за поножовщину подросток выдворен в Армению вместе с родителями

Инцидент в общеобразовательной школе № 94 Краснодара произошел 6 декабря прошлого года. Во время конфликта между учениками в коридоре учебного заведения один из подростков достал нож и ударил сверстника в ногу. В драке также пострадали другие ученики. Зачинщика драки задержали и поместили в центр временной изоляции несовершеннолетних.