В Красноярском крае 17-летний юноша попытался устроить диверсию за деньги и получил срок

Инцидент произошел в марте 2024 года. По версии следствия, вместе со своим знакомым, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, пришел к релейному шкафу на путях между станциями Ачинск-1 и Тарутино и попытался взломать его. Такие же манипуляции они проделали с батарейным шкафом.