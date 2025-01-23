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В Красноярском крае 17-летний юноша попытался устроить диверсию за деньги и получил срок

В Красноярском крае суд вынес приговор 17-летнему молодому человеку, которого подозревали в попытке совершить диверсию. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в марте 2024 года. По версии следствия, вместе со своим знакомым, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, пришел к релейному шкафу на путях между станциями Ачинск-1 и Тарутино и попытался взломать его. Такие же манипуляции они проделали с батарейным шкафом.

После этих действий школьники хотели поджечь оба объекта. Соответствующее задание молодым людям дал неизвестный, который предложил деньги за выполнение задания.

Юношу приговорили к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в воспитательной колонии.

Подобный случай произошел в Свердловской области. Несколько подростков, по версии следствия, получили в мессенджере задание поджечь релейный шкаф. За это они должны были получить 10 тысяч рублей.

В результате после поджога их задержали.

СК