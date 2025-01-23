Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области двоих мужчин осудили за изготовление наркотиков

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Псковский областной суд признал виновными двух граждан РФ в незаконном производстве 264 кг запрещенных веществ. Приговором суда обоим фигурантам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области пресечена незаконная деятельность двух граждан Российской Федерации, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Приговором Псковского областного суда обоим фигурантам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительных колониях строгого режима», — отмечается в сообщении.

Осужденные из корыстных побуждений добровольно вступили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств. По заданию кураторов фигуранты в Порховском районе Псковской области приобрели домовладение, на территории которого в одном из помещений установили специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвели около 264 кг запрещенных веществ.

ФСБ