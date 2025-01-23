В Псковской области двоих мужчин осудили за изготовление наркотиков

Осужденные из корыстных побуждений добровольно вступили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств. По заданию кураторов фигуранты в Порховском районе Псковской области приобрели домовладение, на территории которого в одном из помещений установили специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвели около 264 кг запрещенных веществ.