В Псковской области двоих мужчин осудили за изготовление наркотиков

«В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области пресечена незаконная деятельность двух граждан Российской Федерации, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Приговором Псковского областного суда обоим фигурантам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительных колониях строгого режима», — отмечается в сообщении.
Осужденные из корыстных побуждений добровольно вступили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических средств. По заданию кураторов фигуранты в Порховском районе Псковской области приобрели домовладение, на территории которого в одном из помещений установили специальное химическое и иное оборудование. С его помощью незаконно произвели около 264 кг запрещенных веществ.