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ТАСС: в Луганске задержали экс-директора предприятия по делу об игорных клубах

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Бывшего директора новосибирского муниципального предприятия «Метро мир» Андрея Счастливого задержали в Луганске по подозрению в посредничестве во взятках по делу о нелегальных игорных клубах в Новосибирске. Он арестован на два месяца, вскоре будет этапирован в Новосибирск. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

По версии правоохранителей, фигурант передавал взятки от владельца сети подпольных казино сотрудникам полиции.

«Его задержали в Луганске. Судом вынесена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, он будет этапирован в Новосибирск», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее был арестован заместитель начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области Наиль Акжигитов, обвиняемый в подстрекательстве к должностным преступлениям и пособничестве. По данным местных СМИ, арест полицейского был связан с показаниями, которые дал экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Новосибирску Андрей Хомин в рамках расследования так называемого дела о сибирском Лас-Вегасе.

Хомину вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По коррупционной статье — ч. 3 ст. 290 УК РФ — были арестованы также замначальника ОЭБиПК Новосибирска Дмитрий Шило, сотрудник отдела Заельцовского района Максим Абрамов, который ранее был главой отдела в Железнодорожном районе, и экс-начальник отдела Ленинского района Денис Фетисов. Кроме того, в декабре 2023 года суд арестовал начальника ОЭБиПК Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова.