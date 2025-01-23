ТАСС: в Луганске задержали экс-директора предприятия по делу об игорных клубах

По версии правоохранителей, фигурант передавал взятки от владельца сети подпольных казино сотрудникам полиции.
«Его задержали в Луганске. Судом вынесена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, он будет этапирован в Новосибирск», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее был арестован заместитель начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области Наиль Акжигитов, обвиняемый в подстрекательстве к должностным преступлениям и пособничестве. По данным местных СМИ, арест полицейского был связан с показаниями, которые дал экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Новосибирску Андрей Хомин в рамках расследования так называемого дела о сибирском Лас-Вегасе.
Хомину вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По коррупционной статье — ч. 3 ст. 290 УК РФ — были арестованы также замначальника ОЭБиПК Новосибирска Дмитрий Шило, сотрудник отдела Заельцовского района Максим Абрамов, который ранее был главой отдела в Железнодорожном районе, и экс-начальник отдела Ленинского района Денис Фетисов. Кроме того, в декабре 2023 года суд арестовал начальника ОЭБиПК Центрального райотдела новосибирской полиции Александра Умерова.