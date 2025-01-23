ТАСС: в Луганске задержали экс-директора предприятия по делу об игорных клубах

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Бывшего директора новосибирского муниципального предприятия «Метро мир» Андрея Счастливого задержали в Луганске по подозрению в посредничестве во взятках по делу о нелегальных игорных клубах в Новосибирске. Он арестован на два месяца, вскоре будет этапирован в Новосибирск. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.