Жестокое убийство продавщицы в Сарани: задержан подозреваемый

22 января неизвестный напал с ножом на продавщицу продуктового магазина. Женщина умерла от полученных ранений. Запись ограбления появилась в соцсетях. На ней был запечатлен мужчина, ворвавшийся в продуктовый магазин с ножом. 23 января стало известно о задержании подозреваемого.