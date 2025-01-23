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Жестокое убийство продавщицы в Сарани: задержан подозреваемый

Полиция задержала 50-летнего мужчину, совершившего нападение на продавца магазина в городе Сарань Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: кадр из видео

22 января неизвестный напал с ножом на продавщицу продуктового магазина. Женщина умерла от полученных ранений. Запись ограбления появилась в соцсетях. На ней был запечатлен мужчина, ворвавшийся в продуктовый магазин с ножом. 23 января стало известно о задержании подозреваемого.

«В результате проведенных оперативных мероприятий по факту убийства 27-летней жительницы города Сарань задержан подозреваемый. Следственной группой ДП Карагандинской области 50-летний мужчина взят под стражу. Следственные мероприятия продолжаются», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее в пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что по факту обнаружения тела 27-летней жительницы города Сарань с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело.