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В Иркутске задержали «смотрящего» за Ленинским округом

Сотрудники полиции и следователи СУ СКР по Иркутской области задержали иркутянина, которого обвиняют в участии в экстремистской организации.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщает пресс-служба Следкома. СМИ указали, что задержанным стал «смотрящий» за Ленинским округом столицы Приангарья.

С августа 2020 года по январь 2025 года задержанный принимал активное участие в деятельности запрещённой в РФ экстремистской организации АУЕ. Он пропагандировал агрессию в адрес правоохранительных органов и представителей власти, проводил личные беседы и оправдывал, а также разъяснял криминальную идеологию и присущие запрещённой организации понятия.

Ведётся следствие. В доме задержанного провели обыски. Мужчину заключили под стражу.

СК