В Иркутске задержали «смотрящего» за Ленинским округом

С августа 2020 года по январь 2025 года задержанный принимал активное участие в деятельности запрещённой в РФ экстремистской организации АУЕ. Он пропагандировал агрессию в адрес правоохранительных органов и представителей власти, проводил личные беседы и оправдывал, а также разъяснял криминальную идеологию и присущие запрещённой организации понятия.