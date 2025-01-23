Более 7 млн рублей перевела мошенникам менеджер екатеринбургской фирмы

Лжеброкеры под предлогом «инвестирования» убедили менеджера одной из фирм Екатеринбурга перевести им личные и заемные средства на сумму более 7 миллионов рублей.
Как рассказала полицейским сама 41-летняя жертва обмана, еще в октябре 2024 года она зарегистрировала свою электронную почту на сайте инвестиционной платформы. Через какое-то время с ней через мессенджер связался неизвестный мужчина, который предложил собеседнице заработать на «бирже» и внести небольшую сумму, чтобы увидеть как работает данная инвестплощадка. Потерпевшая согласилась и через через электронный кошелек на адрес платформы внесла 108 долларов США, после этого на ее счет поступили первые дивиденды.
Затем девушка еще не раз вносила деньги аналогичным способом, оплатила «страховку», а после и вовсе оформила кредит и внесла все средства на личный кошелек своего «куратора».
«После этого потерпевшая начала подозревать, что сайт платформы и ее “куратор” являются мошенниками. Когда она решила в этом убедиться, и написала “брокеру” сообщение, то увидела, что он ее заблокировал», — рассказали подробности криминальной схемы в УМВД России по Екатеринбургу.
По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.