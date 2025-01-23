Более 7 млн рублей перевела мошенникам менеджер екатеринбургской фирмы

Как рассказала полицейским сама 41-летняя жертва обмана, еще в октябре 2024 года она зарегистрировала свою электронную почту на сайте инвестиционной платформы. Через какое-то время с ней через мессенджер связался неизвестный мужчина, который предложил собеседнице заработать на «бирже» и внести небольшую сумму, чтобы увидеть как работает данная инвестплощадка. Потерпевшая согласилась и через через электронный кошелек на адрес платформы внесла 108 долларов США, после этого на ее счет поступили первые дивиденды.