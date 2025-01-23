Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое рабочих украли из квартиры пожилой витебчанки более Br67 тыс

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое рабочих украли из квартиры пожилой витебчанки более Br67 тыс. Об это БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В милицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег обратилась 87-летняя витебчанка. Она сообщила, что из ее квартиры неизвестный похитил более Br67 тыс. Оперативники уголовного розыска установили, что деньги украли двое иностранцев, 50 и 57 лет.

Мужчины ремонтировали подвал в многоквартирном доме, в котором проживала заявительница. В один из дней пенсионерка обратилась к работникам с просьбой бытового характера. Находясь в квартире потерпевшей, они узнали о наличии сбережений. Один из них отвлек пожилую женщину, а другой похитил наличность.

Подозреваемые задержаны. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Часть похищенного правонарушители успели потратить, остальное изъято и будет возвращено владелице. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.