Двое рабочих украли из квартиры пожилой витебчанки более Br67 тыс

Мужчины ремонтировали подвал в многоквартирном доме, в котором проживала заявительница. В один из дней пенсионерка обратилась к работникам с просьбой бытового характера. Находясь в квартире потерпевшей, они узнали о наличии сбережений. Один из них отвлек пожилую женщину, а другой похитил наличность.