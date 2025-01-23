Убийцу семьи из Каменска-Уральского задержали спустя 30 лет

По версии следствия, подозреваемый убил семью из семи человек, включая троих детей. Тела были обнаружены 5 января 1993 года. Задержание предполагаемого преступника — 53-летнего Виктора Петриченко — произошло в Благовещенске спустя 31 год после совершения преступления, сообщает «ФедералПресс». В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям.
Громкое убийство надолго запомнилось жителям Каменска-Уральского. Как поделились с ЕАН каменцы, местные жители предполагали, что семью убили в ходе бандитских разборок. Тогда в городе орудовали криминальные группировки, в том числе враждующие между собой.
«Как их убили, уже не помню, но помню, что долго искали преступников и потом все были уверены, что уже не раскроют. Кажется, семья тогда собралась, чтобы отметить праздник», — вспоминает источник.