Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийцу семьи из Каменска-Уральского задержали спустя 30 лет

В Каменск-Уральский с Дальнего Востока доставили подозреваемого в убийстве семи человек. Предполагаемый преступник совершил это преступление в 1990-е годы, но задержали его только сейчас.

По версии следствия, подозреваемый убил семью из семи человек, включая троих детей. Тела были обнаружены 5 января 1993 года. Задержание предполагаемого преступника — 53-летнего Виктора Петриченко — произошло в Благовещенске спустя 31 год после совершения преступления, сообщает «ФедералПресс». В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Громкое убийство надолго запомнилось жителям Каменска-Уральского. Как поделились с ЕАН каменцы, местные жители предполагали, что семью убили в ходе бандитских разборок. Тогда в городе орудовали криминальные группировки, в том числе враждующие между собой.

«Как их убили, уже не помню, но помню, что долго искали преступников и потом все были уверены, что уже не раскроют. Кажется, семья тогда собралась, чтобы отметить праздник», — вспоминает источник.