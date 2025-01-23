Житель Ангарска случайно устроил пожар во время газосварочных работ

В Ангарске Иркутской области 27 января 2024 произошел серьезный пожар. Тогда дознавателям удалось узнать, что житель города нефтехимиков проводил газосварочные работы в частном доме. Неосторожные действия привели к появлению огня. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.