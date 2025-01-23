Отец с детьми погиб во время пожара на севере Казахстана

Трагедия произошла в селе Ступинка района Шал акына. По словам сельчан, в доме жила семья из пяти человек — отец и четверо детей. Мужчина воспитывал детей один, супруга умерла несколько лет назад. Уже известно о четверых погибших.
«Ночью на пульт 112 поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка. По прибытии огнеборцев дом горел открытым пламенем. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 4 человек, их личности устанавливаются. Поиски одного члена семьи продолжаются», — сообщил Tengrinews.kz пресс-секретарь областного департамента по ЧС Евгений Журавлев.
Он подчеркнул, что в настоящее время пожар локализовали, ликвидация продолжается.
«Предварительная площадь пожара — 104 квадратных метра, причина устанавливается. На месте происшествия находится начальник ДЧС СКО полковник Жомарт Аскаров», — проинформировал Евгений Журавлев.
По его данным, обход жилого сектора села, в том числе и этого дома, в рамках профилактической работы с населением по предупреждению пожаров был проведен сотрудниками районного отдела по ЧС в октябре 2024 года.