Снайпера из Бердска осудят за стрельбу по мусоровозам

В Бердске суд рассмотрит уголовное дело в отношении Николая Горобца, которого обвиняют в стрельбе по мусоровозам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Мужчина с июня 2023 года по март 2024 года из окна своей квартиры неоднократно стрелял из пневматической винтовки по мусоровозам компании ООО «ЭкоСервис». Кроме того, периодически даже попадал в людей.
Бердского «снайпера» будут судить по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия».