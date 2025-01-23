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Снайпера из Бердска осудят за стрельбу по мусоровозам

Мужчина стрелял из пневматической винтовки из окна своего дома.

Источник: ГУ МВД

В Бердске суд рассмотрит уголовное дело в отношении Николая Горобца, которого обвиняют в стрельбе по мусоровозам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Мужчина с июня 2023 года по март 2024 года из окна своей квартиры неоднократно стрелял из пневматической винтовки по мусоровозам компании ООО «ЭкоСервис». Кроме того, периодически даже попадал в людей.

Бердского «снайпера» будут судить по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия».