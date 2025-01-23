В Анапе начали вывозить замазученный песок с временной площадки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Грузовики, прибывшие на площадку в хутор Воскресенский, взвешивают пустыми. Процедуру проводят и после загрузки. Это поможет контролировать объем вывезенного песка с мазутом.
«Спецтехника грузит в первую очередь грунт и мешки, где максимальная концентрация мазута. Это то, что собирали в первые дни ликвидации ЧС», — рассказали в региональном оперштабе.
Такой грунт специально складывали отдельно с начала работы площадки. Его будут вывозить в первую очередь.