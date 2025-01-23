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В Анапе начали вывозить замазученный песок с временной площадки

Мешки с мазутом и загрязненный песок вывозят с площадки временного хранения в Анапе.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе начали вывозить замазученный песок с временной площадки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Грузовики, прибывшие на площадку в хутор Воскресенский, взвешивают пустыми. Процедуру проводят и после загрузки. Это поможет контролировать объем вывезенного песка с мазутом.

«Спецтехника грузит в первую очередь грунт и мешки, где максимальная концентрация мазута. Это то, что собирали в первые дни ликвидации ЧС», — рассказали в региональном оперштабе.

Такой грунт специально складывали отдельно с начала работы площадки. Его будут вывозить в первую очередь.

экология