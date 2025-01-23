МЧС справилось с пожаром в колледже Новосибирска

В Новосибирске пожарные МЧС России успешно потушили возгорание в Технологическом колледже питания. Днём сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, и при проверке было обнаружено, что горел кабинет на третьем этаже.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров в течение 20 минут. В настоящее время сотрудники МЧС проверяют перекрытия и кровлю колледжа на наличие скрытых очагов.
Из-за проведения работ улица Геодезическая временно перекрыта сотрудниками ГАИ. Информация о пострадавших не поступала, учащиеся и администрация эвакуировались самостоятельно.