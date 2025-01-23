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МЧС справилось с пожаром в колледже Новосибирска

Информация о пострадавших не поступала, учащиеся и администрация эвакуировались самостоятельно.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске пожарные МЧС России успешно потушили возгорание в Технологическом колледже питания. Днём сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, и при проверке было обнаружено, что горел кабинет на третьем этаже.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров в течение 20 минут. В настоящее время сотрудники МЧС проверяют перекрытия и кровлю колледжа на наличие скрытых очагов.

Из-за проведения работ улица Геодезическая временно перекрыта сотрудниками ГАИ. Информация о пострадавших не поступала, учащиеся и администрация эвакуировались самостоятельно.

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