Трёх жителей Омска осудили за участие в экстремистской организации

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила omsk.aif.ru о том, что трём жителям Омска вынесли приговор за участие в деятельности экстремистской организации.
Сообщается, что фигуранты являлись участниками запрещённой в РФ организации «Союз славянских сил Руси»*. В интернете они распространяли агитационные материалы и рекламные ролики с призывами о возрождении Советского Союза и РСФСР. Двух фигуранток суд приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Третий фигурант приговорён к 10 месяцам принудительных работ.
Ранее мы сообщали о приговоре контрабандисту из Омска, который готовил контрабандный вывоз продукции военного назначения за пределы РФ.