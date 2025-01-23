Трёх жителей Омска осудили за участие в экстремистской организации

Сообщается, что фигуранты являлись участниками запрещённой в РФ организации «Союз славянских сил Руси»*. В интернете они распространяли агитационные материалы и рекламные ролики с призывами о возрождении Советского Союза и РСФСР. Двух фигуранток суд приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Третий фигурант приговорён к 10 месяцам принудительных работ.