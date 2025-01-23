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Трёх жителей Омска осудили за участие в экстремистской организации

Омичи распространяли агитационные ролики.

Источник: AP 2024

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила omsk.aif.ru о том, что трём жителям Омска вынесли приговор за участие в деятельности экстремистской организации.

Сообщается, что фигуранты являлись участниками запрещённой в РФ организации «Союз славянских сил Руси»*. В интернете они распространяли агитационные материалы и рекламные ролики с призывами о возрождении Советского Союза и РСФСР. Двух фигуранток суд приговорил к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Третий фигурант приговорён к 10 месяцам принудительных работ.

Ранее мы сообщали о приговоре контрабандисту из Омска, который готовил контрабандный вывоз продукции военного назначения за пределы РФ.