В Воронеже задержали работников автосалонов за хищение 18 млн рублей

Волк рассказала, что организованная группа состояла из действующих и бывших работников одного из автосалонов Воронежа. Подозреваемые убеждали людей оформить на свое имя автокредит. При этом невозможность сделать это лично они объясняли плохой кредитной историей. За помощь они обещали 100 тыс. рублей. Доверчивых воронежцев заверяли, что ежемесячные выплаты по финансовым обязательствам будут перечисляться банку в срок.