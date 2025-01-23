В Воронеже задержали работников автосалонов за хищение 18 млн рублей

«Оперативниками УМВД России по городу Воронежу задержаны шесть участников организованной группы. Они подозреваются в мошенничествах в сфере автокредитования», — сказала она.
Волк рассказала, что организованная группа состояла из действующих и бывших работников одного из автосалонов Воронежа. Подозреваемые убеждали людей оформить на свое имя автокредит. При этом невозможность сделать это лично они объясняли плохой кредитной историей. За помощь они обещали 100 тыс. рублей. Доверчивых воронежцев заверяли, что ежемесячные выплаты по финансовым обязательствам будут перечисляться банку в срок.
«На деле участники группы совершали всего несколько первых платежей. Далее поступления прекращались, и аферисты переставали выходить на связь. Приобретенные транспортные средства фигуранты продавали третьим лицам или оставляли в личное пользование. Причиненный ущерб превысил 18 млн рублей», — пояснила представитель ведомства. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в помещениях автосалонов, а также по местам жительства подозреваемых. В результате они изъяли документы, средства связи и компьютерную технику.
Возбуждены уголовные дела (ст. 159 УК РФ). Двое фигурантов арестованы, четверо находятся под подпиской о невыезде. Другие участники криминальной деятельности и потерпевшие устанавливаются.