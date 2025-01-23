Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженный ножом житель Башкирии напал на продавца магазина из-за пива

Вооруженный ножом житель Башкирии напал на продавца магазина из-за пива.

54-летнего жителя Абзелиловского района Башкирии, напавшего на продавца в магазине, отравили в СИЗО на два месяца. Он обвиняется по статье «разбой». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 20 января 2025 года вооруженный ножом мужчина, находясь в магазине селе Аскарово, напал на сотрудника торговой точки и открыто похитил три бутылки пива, три пачки сигарет общей стоимостью 495 рублей и скрылся с места происшествия.

Обвиняемый с ходатайством следователя не согласился, просил отпустить его под подписку о невыезде, но его заключили под стражу. Постановление в законную силу пока не вступило.