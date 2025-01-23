Вооруженный ножом житель Башкирии напал на продавца магазина из-за пива.

54-летнего жителя Абзелиловского района Башкирии, напавшего на продавца в магазине, отравили в СИЗО на два месяца. Он обвиняется по статье «разбой». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, 20 января 2025 года вооруженный ножом мужчина, находясь в магазине селе Аскарово, напал на сотрудника торговой точки и открыто похитил три бутылки пива, три пачки сигарет общей стоимостью 495 рублей и скрылся с места происшествия.