Бригадир получил переломы и черепно-мозговую травму на стройке ЖК в Перми

Как рассказывает ведомство, происшествие случилось во второй половине дня 17 января на стройке по адресу Беляева, 210. Во время монолитных работ в ЖК «Ракета-дом Беляева» на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажом обнаружили 34-летнего бригадира. У мужчины была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы рук и ног. О происшествии в ведомство сообщил работодатель пострадавшего.