Бригадир получил переломы и черепно-мозговую травму на стройке ЖК в Перми

Бригадир строительной бригады получил переломы и черепно-мозговую травму на строительстве жилого комплекса в Перми, сообщает госинспекция труда региона.
Как рассказывает ведомство, происшествие случилось во второй половине дня 17 января на стройке по адресу Беляева, 210. Во время монолитных работ в ЖК «Ракета-дом Беляева» на лестничной клетке между третьим и четвёртым этажом обнаружили 34-летнего бригадира. У мужчины была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы рук и ног. О происшествии в ведомство сообщил работодатель пострадавшего.
Чтобы выяснить все обстоятельства происшествия, государственная инспекция труда Пермского края начала расследование. Сейчас сотрудники ведомства ищут очевидцев и осматривают место инцидента. Для прояснения причин травмирования инспекция сформирует комиссию.
Если окажется, что требования ТК РФ были нарушены, то ведомство примет меры административного характера. Все материалы, которые соберёт комиссия, будут направлены в следственные органы.