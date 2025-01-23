Под Новосибирском мужчина убил пенсионера в пансионате для престарелых

В Бердске Новосибирской области следственные органы возбудили уголовное дело на 50-летнего мужчину, который убил 69-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По данным ведомства, ночью 19 января мужчины начали выяснять отношения на бытовой почве. В результате конфликта обвиняемый достал нож и нанёс удар в грудь собеседнику. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
На подозреваемого возбудили уголовное дело по факту убийства.
«В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.
Напомним, прокуратура Новосибирска вынесла предостережения замминистру из-за «СберТройки».