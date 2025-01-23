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Под Новосибирском мужчина убил пенсионера в пансионате для престарелых

Между ними возник конфликт на бытовой почве.

Источник: РИА "Новости"

В Бердске Новосибирской области следственные органы возбудили уголовное дело на 50-летнего мужчину, который убил 69-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным ведомства, ночью 19 января мужчины начали выяснять отношения на бытовой почве. В результате конфликта обвиняемый достал нож и нанёс удар в грудь собеседнику. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по факту убийства.

«В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

Напомним, прокуратура Новосибирска вынесла предостережения замминистру из-за «СберТройки».