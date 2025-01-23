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Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 годам

Суд заочно приговорил украинскую журналистку Янину Соколовскую к 7,5 года колонии, сообщает прокуратура столицы. Приговор вынесен по статье о фейках про Вооруженные силы России (207.3 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила для просмотра неограниченного числа пользователей в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Соколовская — экс-главный редактор и учредитель портала «Известия на Украине», в 2014 году она уволилась с этой должности. С апреля 2014 года по март 2019 года она была корреспондентом «Коммерсанта» на Украине. Соколовская участвовала в российских общественно-политических ток-шоу, но с 2022 года покинула Россию.