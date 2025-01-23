Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 годам

Соколовская — экс-главный редактор и учредитель портала «Известия на Украине», в 2014 году она уволилась с этой должности. С апреля 2014 года по март 2019 года она была корреспондентом «Коммерсанта» на Украине. Соколовская участвовала в российских общественно-политических ток-шоу, но с 2022 года покинула Россию.